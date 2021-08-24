Россия экспортирует более 100 тыс. автоматов Калашникова в год

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия ежегодно продает зарубежным странам более 100 тысяч автоматов Калашникова различных модификаций, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" уже подписал контракты и даже поставил ряду партнеров новые образцы этого легендарного автомата - АК "двухсотой" серии, а также АК-12 и АК-15", - сказал глава компании.

В воскресенье гендиректор "Рособоронэкспорта" сообщил "Интерфаксу" о подписании нового контракта с Индией на поставку 70 тыс. автоматов АК-103.

В понедельник в концерне "Калашников" сказали агентству, что в середине августа Индии была передана партия автоматов АК-15 для подразделений специального назначения.

О выходе на экспортный рынок новых автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 Михеев сообщил в феврале на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ).