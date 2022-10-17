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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Сбои в движении поездов ожидаются во Франции во вторник из-за забастовки железнодорожников

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Намеченная на вторник забастовка работников Национального общества французских железных дорог (SNCF) приведет к серьезным нарушениям в расписании движения поездов в стране, предупредил министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон.

"Будут серьезные нарушения, на некоторые линии выйдет лишь половина поездов", - сообщил Бон в понедельник в эфире радиостанции France Inter.

Он выразил надежду, что высокоскоростные поезда это затронет в меньшей степени, но предложил тем, кто может, перенести поездки, запланированные на вторник.

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Грядущие нарушения железнодорожного расписания подтвердили и в национальной железнодорожной компании SNCF, отметив, что в разных регионах интенсивность забастовки будет разной.

Министр полагает, что забастовочное движение не отразится на движении метро в Парижском регионе, но могут возникнуть перебои и в работе наземного транспорта - ожидается, что на линии выйдет лишь треть автобусов.

Телеканал BFMTV сообщил, что забастовка проводится по призыву Всеобщей конфедерации труда с требованием, в первую очередь, повышения зарплаты. К акции транспортников намерены присоединиться водители грузовиков.

Канал напоминает, что 6 июля руководство SNCF согласилось на повышение в среднем на 3,7% наиболее низких зарплат и на 2,2% - зарплат служащих после забастовочного дня.

Франция
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