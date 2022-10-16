Десятки тысяч французов протестовали в Париже против удорожания жизни

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - По данным лидера левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, на улицы французской столицы вышли 140 тысяч протестующих, парижская префектура называет цифру в 30 тысяч.

"Непокоренная Франция" совместно с рядом профсоюзных организаций призвала французов выступить против удорожания жизни. Меланшон объявил, что одним из следующих этапов протестного движения будет всеобщая забастовка 18 октября. Протест направлен против повышения цен, особенно на энергоснабжение и продовольственные товары, а также против планов пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию.

Полицейские предвидели присутствие в рядах мирных манифестантов до 400 потенциальных погромщиков из числа ультралевых элементов и радикальных "желтых жилетов", сообщала газета Le Figaro со ссылкой на источник в префектуре полиции. И, действительно, не обошлось без попыток устроить беспорядки. На одном из этапов многотысячного марша в полицейских полетели бутылки и другие предметы. Одетые в черное люди в масках разгромили витрину одного из банков. Нападению подвергся MacDonald's. Полиция применила слезоточивый газ против погромщиков.