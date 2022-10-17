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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Совет ЕС расширил санкции против Ирана за нарушение прав человека

Совет ЕС расширил санкции против Ирана за нарушение прав человека
Протест после смерти Махсы Амини у консульства Ирана в Стамбуле
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге принял решение о введении дополнительных санкций против виновных в серьезных нарушениях прав человека в Иране.

"Сегодня совет добавил 11 физических и четыре юридических лица в список субъектов, подпадающих под ограничительные меры в контексте существующего режима санкций в отношении состояния прав человека в Иране. Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и насильственной реакцией на недавние демонстрации в Иране", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

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Отмечается, что ограничительные меры распространяются на тех, кто несет ответственность за смерть Амини: полицию нравов Ирана и двух ее ключевых фигур - Мохаммада Ростами и Хадж Ахмада Мирзаи. Кроме того, санкции затрагивают Силы правопорядка Ирана, а также ряд их местных руководителей "за роль в жестоком подавлении протестов".

В список внесен министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Исса Зарепур в связи с его ответственностью за отключение интернета.

Введенные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов, объясняют в Брюсселе. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Режим санкций в отношении прав человека в Иране также предусматривает запрет на экспорт в эту страну оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Санкционный список теперь включает в общей сложности 97 физических лиц и восемь юридических лиц.

Инцидент с 22-летней Махсой Амини произошел 13 сентября у одной из станций метро Тегерана. Девушку задержали сотрудники полиции нравов за "неправильное ношение" хиджаба, ее доставили в отделение, где она спустя несколько дней скончалась. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а ее семья настаивает на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Родственники Амини также отметили, что не смогли получить разрешения увидеть ее тело.

Иран Махса Амини ЕС Евросоюз
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