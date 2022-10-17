Совет ЕС расширил санкции против Ирана за нарушение прав человека

Протест после смерти Махсы Амини у консульства Ирана в Стамбуле Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге принял решение о введении дополнительных санкций против виновных в серьезных нарушениях прав человека в Иране.

"Сегодня совет добавил 11 физических и четыре юридических лица в список субъектов, подпадающих под ограничительные меры в контексте существующего режима санкций в отношении состояния прав человека в Иране. Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и насильственной реакцией на недавние демонстрации в Иране", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры распространяются на тех, кто несет ответственность за смерть Амини: полицию нравов Ирана и двух ее ключевых фигур - Мохаммада Ростами и Хадж Ахмада Мирзаи. Кроме того, санкции затрагивают Силы правопорядка Ирана, а также ряд их местных руководителей "за роль в жестоком подавлении протестов".

В список внесен министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Исса Зарепур в связи с его ответственностью за отключение интернета.

Введенные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов, объясняют в Брюсселе. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Режим санкций в отношении прав человека в Иране также предусматривает запрет на экспорт в эту страну оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Санкционный список теперь включает в общей сложности 97 физических лиц и восемь юридических лиц.