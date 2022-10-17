Санкционным лицам из РФ разрешили оплачивать процессы в международном арбитраже Лондона

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские и белорусские компании, в отношении которых введены санкции Великобритании, смогут оплачивать судебные расходы в рамках процессов в международном арбитраже Лондона (London Court of International Arbitration, LCIA).

LCIA, в свою очередь, получает право принимать такие платежи для покрытия судебных издержек, а также использовать средства, ранее внесенные на депозит заблокированными лицами.

Соответствующую лицензию в понедельник выпустило Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина. Она действует бессрочно.

LCIA - популярная арбитражная площадка в сделках с участием сторон из разных юрисдикций (место рассмотрения возможных споров прописывается при заключении договоров). Среди "российских" дел в LCIA есть и процессы с участием санкционных лиц. Так, например, в июне этого года лондонский международный арбитраж выносил решение по иску швейцарской New Stream Trading AG к Сбербанку (под санкциями Великобритании с начала апреля).