Лондонский суд прекратил обязательства New Stream перед Сбербанком

При этом суд отказал трейдеру в возмещении банком убытков

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лондонский международный третейский суд (LCIA) вынес окончательное решение по иску швейцарской New Stream Trading AG к Сбербанку России и его швейцарской "дочке" – Sberbank (Switzerland) AG, говорится в сообщении швейцарского трейдера.

Суд, как утверждает компания, установил, что причиной банкротства Антипинского НПЗ (АНПЗ) стали "согласованные и преднамеренные действия" Сбербанка, а не операции New Stream Trading и российских компаний группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Сбербанк заявил, что вопросы банкротства российской компании находятся в исключительной компетенции российских судов. Арбитражный суд Тюменской области признал причиной банкротства Антипинского НПЗ неэффективное управление предприятием прежними владельцами и его высокую закредитованность, напомнила кредитная организация.

"В своем решении Лондонский коммерческий арбитраж в полном объеме отказал New Stream Trading AG во взыскании с банка убытков, признал отсутствие факта рейдерства, в котором New Stream Trading AG обвиняла банк", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Банкротство Антипинского НПЗ, как утверждает New Stream Trading, привело к разрушению бизнеса компании и помешало выполнению заводом и трейдером обязательств по кредитам Сбербанка.

Все обязательства New Stream Trading перед Сбербанком и Sberbank (Switzerland), согласно решению лондонского суда, прекращены, отмечает компания. Как утверждает трейдер, это касается задолженности по кредитам на сумму свыше $50 млн, а также обязательств по поручительствам на сумму свыше $1 млрд.

Суд также обязал Сбербанк возместить New Stream Trading 85% судебных издержек, отмечает компания.

Решение лондонского суда не оспаривалось, поэтому является окончательным, утверждает трейдер.

"New Stream Trading AG не смогла опровергнуть сокрытие менеджментом и владельцем завода информации о принятых АНПЗ забалансовых многомиллиардных поручительствах и вывод денег", - заявил Сбербанк.

"Суд по данному делу был конфиденциальным, нарушение New Stream Trading AG обязательств по неразглашению информации свидетельствует о попытке компании манипулировать общественным мнением", - считает кредитная организация.

New Stream Trading отмечает, что для дальнейшей защиты своих прав в мае она также подала иск к Сбербанку и Sberbank (Switzerland) в суд в швейцарском кантоне Цуг.

Судебная тяжба в РФ

В России New Stream Trading проиграла ряд судебных процессов в различных инстанциях.

Так, в мае 2022 года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций, отказавших New Stream Trading в иске к Сбербанку России о признании недействительными договоров поручительства от 2015 и 2018 годов. В январе 2022 года Верховный суд отклонил кассационные жалобы New Stream Trading на решения о взыскании 22,3 млрд рублей в пользу Сбербанка и около 16,2 млрд рублей в пользу его структуры – СБК.

Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading AG принадлежит арестованному владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову. В июне 2020 года Мазуров был признан банкротом.

New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. По некоторым данным, завод задолжал трейдерам около 13 млрд рублей.

Банкротство Антипинского НПЗ

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря того же года признал его банкротом. Мазуров, в свою очередь, стал фигурантом уголовного дела о хищении кредитных средств и в настоящее время находится в СИЗО.

Сбербанку после появления признаков банкротства "Антипинского НПЗ" в мае 2019 года перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток".