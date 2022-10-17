Renault увеличил долю гибридов и электромобилей в 2022 г. до 40% от общих продаж в Европе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Французский автопроизводитель Renault SA увеличил долю полностью электрических и гибридных автомобилей в общем объеме продаж автомобилей в Европе почти в два раза в 2022 году по сравнению с показателями за последние два года, сказал операционный директор компании Фабрис Камболив.

"В Европе они составят около 40% в текущем году", - сказал он журналистам на автомобильном мероприятии в пригороде Парижа.

В 2021 году на долю электромобилей пришлось около четверти всех продаж Renault в Европе.

На фоне конкуренции с американской Tesla Inc. и китайскими производителями электромобилей, а также европейскими концернами Volkswagen AG и Stellantis NV французский автопроизводитель возлагает надежды на новый электрический Megane, а также новые Renault 5 и Renault 4.

Между тем Камболив отметил, что заказы на новые автомобили Renault в Европе сократились за последние месяцы на фоне растущей инфляции. Показатель снизился примерно на 20%.

Как сообщалось, французский автопроизводитель планирует в будущем полностью перейти на выпуск электромобилей.

Акции Renault в ходе торгов в Париже в понедельник дорожают на 4,3%. С начала года капитализация компании увеличилась на 5%.