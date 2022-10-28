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Stellantis предложил добровольное увольнение штатным сотрудникам в США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV предлагает штатным сотрудникам в США возможность добровольного увольнения с выплатой выходного пособия в рамках продолжающейся реорганизации операций, пишет The Wall Street Journal.

Компания заявила, что предлагает такую возможность офисным сотрудникам с 30-летним стажем работы, имеющим право на пенсию, а также служащим в возрасте 55 лет и старше со стажем от десяти лет.

Stellantis не сообщила, сколько именно сотрудников сможет воспользоваться ее предложением, и какое число рабочих мест она намерена сократить. В общей сложности штат компании в США насчитывает более 13 тысяч человек.

Автопроизводитель отметил, что предложение сотрудникам об увольнении по соглашению сторон является частью продолжающейся трансформации его бизнеса, в рамках которой он намерен перенаправить больше ресурсов в развитие новых технологий и расширение линейки электромобилей.

Автоконцерн, который был создан в начале 2021 года путем слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV и французской PSA Group, ставит амбициозные цели по развитию операций в сфере электромобилей. Ранее он пообещал направить $35 млрд в ближайшие годы на выпуск новых моделей и развитие производственных мощностей, в том числе, по выпуску электромобильных аккумуляторов.

С начала 2022 года капитализация Stellantis снизилась на 19%.

Stellantis США PSA Group Fiat Chrysler
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