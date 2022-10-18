Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство Германии продлит срок эксплуатации всех трех работающих в стране АЭС до середины апреля 2023 года, пишет Financial Times cо ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Он сказал, что правительство создаст правовую основу для того, чтобы продлить работу "Изар 2" (Isar 2), "Неккарвестхайм 2" (Neckarwestheim 2) и "Эмсланд" (Emsland) после 31 декабря 2022 года, но максимум до 15 апреля 2023 года.

Министр финансов и лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер приветствовал решение Шольца: "Жизненно важными интересами нашей страны и нашей экономики является сохранение всех мощностей по выработке электроэнергии этой зимой".

В начале 2022 года Германия остановила работу трех АЭС и должна была закрыть оставшиеся три до конца 2022 года в соответствии с планом, утвержденным экс-канцлером Ангелой Меркель после катастрофы на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

В СвДП заявили, что следует отложить остановку АЭС, поскольку было бы неправильно отключать генерирующие мощности в то время, когда Германия столкнулась с нехваткой электроэнергии. Партия "зеленых" же настаивала, чтобы все три АЭС были закрыты по графику.

Затем министр экономики ФРГ Роберт Хабек под давлением СвДП и консервативной оппозиции сначала объявил, что Isar 2 и Neckarwestheim 2 будут не закрыты, а переведены в режим ожидания. В начале сентября он признал, что работу станций придется продлить до окончания первого квартала 2023 года.

17 октября Шольц положил конец этим разногласиям, заявив о продлении срока службы АЭС, отмечает FT. При этом он "подсластил пилюлю" для партии "зеленых" заявив, что правительство представит новый "амбициозный закон" о повышении энергоэффективности, а также закон, предусматривающий поэтапный отказ от угля в Северном Рейне-Вестфалии к 2030 году. Крайний срок использования угля в Германии первоначально был намечен на 2038 год.