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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Бундестаг одобрил продление эксплуатации трех энергоблоков АЭС до апреля

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Бундестага одобрили план канцлера ФРГ Олафа Шольца продлить срок эксплуатации трех атомных энергоблоков на всю зиму и до середины апреля, действующий в ФРГ закон предписывал их отключение к 31 декабря 2022 года, сообщает в пятницу Associated Press.

В поддержку плана проголосовали 375 депутатов, 216 были против, еще 70 воздержались. Решение призвано не допустить в Германии развитие энергетического кризиса, перебоев в энергоснабжении в течение зимнего сезона на фоне сокращения энергопоставок из России.

Шольц в октябре распорядился подготовить план продления срока службы энергоблоков после того, как лидерам правящей трехпартийной коалиции не удалось прийти к компромиссу по этому вопросу.

Первоначальный предельный срок службы АЭС Германии установили в 2011 году после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии. Именно тогда в ФРГ приняли решение полностью отказаться от атомной энергетики, и долгое время оно считалось не подлежащим обсуждению. Однако на фоне сложившейся в этом году ситуации в Берлине этот план решили пересмотреть, хотя мнения у министров разошлись.

Министр экономики и проблем климата Роберт Хабек и его партия "Союз 90/Зелёные", десятилетиями выступавшая за отказ от атомной энергетики, высказались за то, чтобы оставить в эксплуатации для резерва две АЭС на юго-западе ФРГ, где расположена немецкая промышленность, и за то, чтобы отключить АЭС на северо-западе. Министр финансов Кристиан Линднер из "Свободной демократической партии", близкой к деловым кругам, предложил, чтобы все три энергоблока оставались в эксплуатации даже после апреля 2023 года, если это необходимо. В этой партии также прозвучали голоса поддержки за то, чтобы вернуть к работе уже отключенные АЭС.

Партнерам по коалиции не удалось выработать общее решение. В итоге Шольц принял решение самостоятельно (воспользовался своим правом главы правительства), потребовав от партнеров по коалиции поддержать его.

Германия ФРГ Олаф Шольц
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