Глава парламента Молдавии выступил за создание системы ПВО страны

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил о необходимости создания в республике системы противовоздушной обороны.

"Защита территории страны и защита воздушного пространства никак не противоречит статусу нейтралитета Молдавии", - сказал он во вторник в Кишиневе на совместной пресс-конференции с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

"Нам нужны не только системы, которые позволят отслеживать нарушителей воздушного пространства, но и системы, которые смогут пресекать подобные попытки", - подчеркнул Гросу.

Он не стал называть суммы, которые могут понадобиться для закупки современных систем ПВО. По его словам, "это дело военных сделать необходимые расчеты", но ПВО "обойдутся дорого". Он напомнил, что страны Евросоюза обещали помочь Молдавии в укреплении обороноспособности.

В конце июля Европейский Совет одобрил решение о выделении Европейским фондом мира 40 млн евро в помощь молдавской армии. Кроме того, в декабре 2021 г. было принято решение о выделении 7 млн евро на укрепление "потенциала Военно-медицинской службы и инженерного батальона Вооруженных сил" страны. Деньги пойдут на развитие системы защиты от кибератак, закупку беспилотников, нелетального военного снаряжения и т. д. Помимо этого, в начале сентября США заявили, что выделили 2 млрд долларов на армейские нужды, из которых один миллиард пойдет Украине, а второй будет разделен между 17 странами, среди которых есть и Молдавия.