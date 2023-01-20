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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В НАТО пообещали помочь Молдавии получить системы ПВО

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - НАТО поможет Молдавии получить системы ПВО, сообщил в эфире телевидения Румынии заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

"Молдавия находится сейчас под большим давлением, ей нужна наша поддержка - ЕС и НАТО. Молдавия является общим партнером НАТО и ЕС. Думаю, что вместе мы сможем предложить много интересного", - сказал он.

Джоанэ напомнил, что президент Молдавии Майя Санду не раз просила помочь ее стране усилить противовоздушную защиту.

"Я полагаю, что союзники по НАТО готовы помочь республике Молдова в ее усилиях по получению систем ПВО. Союзники по НАТО и члены ЕС чувствительны к помощи Молдавии", - заявил заместитель генсека НАТО.

Накануне Санду сообщила, что Кишинев запросил помощь Запада в приобретении систем ПВО.

Молдавия НАТО Евросоюз Майя Санду Мирча Джоанэ
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