В НАТО пообещали помочь Молдавии получить системы ПВО

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - НАТО поможет Молдавии получить системы ПВО, сообщил в эфире телевидения Румынии заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

"Молдавия находится сейчас под большим давлением, ей нужна наша поддержка - ЕС и НАТО. Молдавия является общим партнером НАТО и ЕС. Думаю, что вместе мы сможем предложить много интересного", - сказал он.

Джоанэ напомнил, что президент Молдавии Майя Санду не раз просила помочь ее стране усилить противовоздушную защиту.

"Я полагаю, что союзники по НАТО готовы помочь республике Молдова в ее усилиях по получению систем ПВО. Союзники по НАТО и члены ЕС чувствительны к помощи Молдавии", - заявил заместитель генсека НАТО.

Накануне Санду сообщила, что Кишинев запросил помощь Запада в приобретении систем ПВО.