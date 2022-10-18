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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

В Анкаре выступили за продление действия "зерновой сделки"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Соглашение по вывозу зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного следует продлить, считают в Турции.

"Анкара выступает за продление действия "зерновой сделки" на три, шесть месяцев или год", - приводит во вторник слова представителя турецкого президента Ибрагима Калына.

Это соглашение, заключенное 22 июля представителями ООН, России, Турции и Украины, рассчитано до ноября, после чего должно быть пересмотрено.

Турция Украина ООН РФ
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