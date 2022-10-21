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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
Фото: Cem Tekkesinoglu/ dia images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты в четверг покинули три сухогруза с продовольствием, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"По состоянию на 20 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 8 087 665 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 738 судов - 375 на прибытие в украинские порты и 363 - на выход из них", - говорится в сообщении СКЦ.

Отмечается, что в четверг порты Украины покинули три судна с 141 500 тонн зерна и другой продукции АПК.

Сухогруз Aris T доставит в Испанию 52 733 тонны кукурузы и 23 267 тонн подсолнечного шрота. Судно Xin Shun перевезет в страны ЕС 60 тысяч тонн рапса. Сухогруз Atlantis Almeria направляется в Турцию с 5,5 тысячами тонн подсолнечного масла.

"Зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны", - пояснили в СКЦ.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

СКЦ Украина
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