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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Amazon инвестирует $5 млрд в облачную инфраструктуру в Таиланде

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc планирует вложить более $5 млрд в строительство дата-центров и другой инфраструктуры в Таиланде для расширения доступа к своим облачным сервисам.

Об этом говорится в сообщении Amazon Web Services (AWS), подразделения Amazon, которое специализируется на облачных вычислениях. Отмечается, что компания будет разрабатывать инфраструктуру в Таиланде, чтобы позволить пользователям запускать приложения и обслуживать клиентов из своих дата-центров, расположенных в стране. Инвестиции запланированы сроком более чем на 15 лет.

В том числе компания построит три так называемые "зоны доступности", в которых элементы облачной инфраструктуры будут расположены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить риск масштабных перебоев. У компании уже есть 87 подобных зон по всему миру.

Инфраструктура в Таиланде "позволит организациям совместно с AWS разрабатывать такие технологии, как искусственный интеллект и машинное обучение, анализ данных и интернет вещей", сказал вице-президент AWS по инфраструктурным сервисам Прасад Калянараман.

AWS – крупнейший поставщик облачных услуг в США. В числе клиентов AWS в Таиланде находятся фондовая биржа Таиланда, конгломерат Siam Cement Group и ритейлер CP ALL.

Акции Amazon в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 2,4%.

Amazon Таиланд
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