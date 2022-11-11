Amazon оценит возможности снизить расходы на производство Alexa

Одновременно компания планирует расширить функции голосового помощника, это потребует инвестиций

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. проводит масштабный пересмотр своего бизнеса на предмет сокращения расходов и планирует обратить особое внимание на подразделение, выпускающее голосовой помощник Alexa, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Над Alexa работают свыше 10 тысяч сотрудников, при этом подразделение по выпуску устройств в целом в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год, свидетельствуют внутренние документы, оказавшиеся в распоряжении WSJ.

Руководство компании в том числе рассматривает возможность расширения функционала голосового помощника. Это потребует увеличения инвестиций, в то время как многие пользуются лишь ограниченным набором функций, отметили источники.

Кроме того, топ-менеджмент Amazon сообщил работникам некоторых убыточных подразделений о необходимости перехода в другие отделы компании, поскольку их команды будут закрыты, а проекты - заморожены, сказали некоторые из источников.

"Наше руководство регулярно проводит пересмотр инвестиционных планов и финансовых показателей, в том числе в рамках ежегодного пересмотра операционных планов, - заявил представитель Amazon. - Разумеется, в этом году мы будем учитывать текущую макроэкономическую обстановку и рассматривать возможности для оптимизации расходов".

Акции Amazon по итогам торгов в четверг взлетели на 12% на фоне общего ралли на американском фондовом рынке.