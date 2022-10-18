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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Apple Inc представила новую линейку планшетов iPad и iPad Pro, а также обновленную телеприставку Apple TV 4K.

Обычный iPad 10-го поколения получил новый дизайн с увеличенным дисплеем диагональю 10,9 дюйма, отсутствием кнопки "Домой" и камерой на длинной стороне экрана, а также зарядку типа USB-C вместо порта Lightning. Планшет будет работать на процессоре A14 Bionic – такой же чип использовался в смартфонах iPhone 12.

Планшеты премиальной линейки iPad Pro будут продаваться с экранами двух размеров – 11 и 12,9 дюйма. В них будут стоять новейшие процессоры M2, которые работают на 15% быстрее процессоров прошлого поколения.

Стоимость iPad 10-го поколения будет начинаться от $449 (от $599 за версию с поддержкой связи стандарта 5G), iPad Pro меньшего экрана будет стоить от $799, большего – от $1099. Новинки поступят в продажу в США и Европе с 26 октября.

Кроме того, Apple представила новую версию Apple TV 4K. Приставка также будет оснащена более быстрым процессором и имеет две версии – с подключением только по Wi-Fi или по Wi-Fi и кабелю Ethernet. Apple TV 4K поддерживает качество изображения HDR10+.

Цена приставки будет начинаться от $129, а в магазинах она появится 4 ноября.

Apple iPad iPad Pro
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