Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Рэпер Канье Уэст Фото: Edward Berthelot/GC Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На прошедшей неделе регуляторы отыграли сразу несколько очков в борьбе против Бигтеха: Mete пришлось продать Giphy под давлением антимонопольного ведомства Великобритании, Google оштрафовали в Индии, а Telegram - в Германии, Booking.com грозят неприятности в Испании. Тем временем Илон Маск может уволить две трети сотрудников Twitter в то время, как изгнанный оттуда рэпер Канье Уэст покупает собственную соцсеть, Индия тестирует цифровую рупию, а Apple выводит на рынок телеприставку

Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter на фоне прогресса в закрытии сделки

Американский миллиардер и глава производителя электромобилей Tesla Inc. Илон Маск планирует сократить большинство сотрудников Twitter Inc., если станет главой социальной сети, сообщает The Washington Post.

По данным издания, ссылающегося на документы и осведомленные источники, Маск сказал потенциальным инвесторам, что намеревается сократить почти 75% из 7,5 тыс. сотрудников Twitter. При этом сам Маск не комментировал подобные планы.

Тем временем консультанты Twitter и Маска пытаются успеть завершить сделку по покупке социальной сети к концу текущего месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Стороны готовят документацию для завершения покупки к 28 октября. При этом спустя месяцы споров обсуждения стали менее напряженными, и теперь стороны стремятся закрыть сделку вместо проведения судебных разбирательств.

Индия объявила о планах тестирования цифровой рупии

Центральный банк Индии планирует запустить в пилотном режиме транзакции с использованием цифровой рупии, сообщает экономическое издание Nikkei Asia со ссылкой на заявление регулятора. "Ограниченные пилотные запуски" цифровой валюты начнутся в текущем финансовом году, то есть до марта 2023 года.

В заявлении банка отмечается, что электронная рупия будет "свободно конвертироваться в наличные и деньги коммерческих банков". Вместе с тем, регулятор пока не установил сроки более широкого внедрения электронной валюты.

Таким образом Индия присоединилась к Китаю, России и Южной Корее в пилотном запуске собственной цифровой валюты.

В свою очередь аналитики предупреждают, что внедрение электронной рупии может проходить медленно, поскольку в Индии до сих пор широко используются наличные. Согласно правительственным данным, объем банкнот в обращении в 2022 финансовом году вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подчеркивает их неизменную популярность, при этом на купюры номиналом 500 рупий приходится 35% от общего объема.

Цифровые валюты контролируются центральным банком каждой страны, что отличает их от криптовалют, таких как биткойн.

Meta продаст GIF-платформу Giphy из-за решения британского регулятора

Британский антимонопольный регулятор (Competition and Markets Authority, CMA) предписал Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) продать приобретенную ранее платформу для обмена GIF-сообщениями Giphy.

Представитель Meta Мэттью Поллард подтвердил порталу The Verge, что компания продаст сервис: "Мы разочарованы решением CMA, но принимаем решение как окончательное. Мы будем тесно работать с CMA над передачей компании Giphy".

Он уточнил, что продажа затронет весь глобальный бизнес Giphy.

Meta приобрела Giphy в мае 2020 года, сумма сделки составила около $400 млн, по данным СМИ. Сделка сразу привлекла внимание антимонопольного регулятора из-за опасений, что она может привести к ослаблению конкуренции на рынке.

Канье Уэст покупает соцсеть консерваторов Parler

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст (сейчас использует псевдоним Ye) покупает медиа-платформу Parler, созданную в качестве альтернативы Twitter для сторонников консервативных и правых взглядов в США, говорится в сообщении Parlement Technologies, владеющей платформой.

Сделка должна быть закрыта в четвертом квартале этого года, ее подробности не раскрываются.

"В мире, где консервативные взгляды могут вызывать неоднозначную реакцию, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение", - говорится в заявлении рэпера, которое приводит компания.

Платформа Parler была запущена в 2018 году, она позиционирует себя как альтернативу популярным площадкам, где записи пользователей могут подвергаться модерации со стороны руководства соцсети. Трамп и его сторонники активно критикуют такие площадки, полагая, что их владельцы препятствуют распространению сообщений сторонников республиканцев.

Parler также известна тем, что туда перешли сторонники экс-президента США Дональда Трампа, который был заблокирован в Twitter (у Трампа есть собственная соцсеть Truth Social). Позднее в соцсети зарегистрировался президент Бразилии Жаир Болсонару, также политик с правыми взглядами.

Ранее страницы Уэста заблокировали в Twitter и Instagram (запрещена в РФ, так как принадлежит Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской и запрещена) из-за его высказываний, которые компании сочли антисемитскими.

Microsoft намерен запустить магазин игр для Xbox

Microsoft планирует создать собственный магазин игр для Xbox на мобильных устройствах, конкурируя таким образом с Apple и Google, передает The Verge со ссылкой на документы, поданные компанией в Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Издание отмечает, что эти документы CMA запросила у Microsoft в рамках рассмотрения сделки по покупке IT-гигантом одной из крупнейших гейм-студий Activision Blizzard за $68,7 млрд. В предоставленных бумагах Microsoft указывает, что главной мотивацией для покупки является расширение присутствия в сфере мобильных игр, и в эти планы входит создание мобильной игровой платформы Xbox и магазина.

"Сделка расширит возможности Microsoft по созданию магазина игр нового поколения, который будет работать на различных устройствах, включая мобильные, благодаря добавлению контента Activision Blizzard. Опираясь на существующие сообщества геймеров Activision Blizzard, Xbox будет стремиться масштабировать Xbox Store для мобильных устройств, привлекая геймеров к новой мобильной платформе Xbox", - цитирует The Verge заявление Microsoft.

IT-гигант признает, что отток пользователей из Google Play Store и App Store потребует от потребителей серьезных изменений привычек, но в то же время надеется, что "геймеры будут склонны пробовать что-то новое".

Microsoft объявила о планах покупки Activision Blizzard в январе текущего года. Компания планирует, что по итогам сделки в каталог Xbox Game Pass войдут как можно больше игр этой студии. Закрыть сделку планируется до 30 июня 2023 года. Аналитики называют предполагаемую покупку крупнейшей в истории игровой индустрии и самым большим приобретением в истории Microsoft.

Apple представила новую линейку iPad и телеприставку Apple TV 4K

Apple провела свою ежегодную презентацию, на которой представила новую линейку планшетов iPad и iPad Pro, а также обновленную телеприставку Apple TV 4K.

iPad 10 получил новый дизайн с увеличенным дисплеем диагональю 10,9 дюйма, лишившись кнопки "Домой". Также вместо порта Lightning планшет имеет зарядку USB-C вместо. Устройство будет работать на процессоре A14 Bionic – такой же чип использовался в смартфонах iPhone 12.

Тогда как на планшетах линейки iPad Pro будут стоять новейшие процессоры M2, которые работают на 15% быстрее прошлогодних моделей.

Стоимость iPad 10 начинается от $449 (от $599 за версию с поддержкой связи стандарта 5G), iPad Pro - от $799. Новинки поступят в продажу в США и Европе с 26 октября.

Кроме того, Apple представила новую версию Apple TV 4K. Приставка также будет оснащена более быстрым процессором и имеет две версии – с подключением только по Wi-Fi или по Wi-Fi и кабелю Ethernet. Apple TV 4K поддерживает качество изображения HDR10+. Стоимость приставки - от $129, в магазинах она появится 4 ноября.

Штрафы и иски

Отношения бигтеха с фемидой продолжают складываться напряженно. Прошедшая неделя оказалась урожайной на штрафы и новые иски по всему миру.

Так, власти Техаса выдвинули против Google обвинение в незаконном сборе биометрических данных пользователей. Речь идет о образцах голоса и изображениях лиц, собираемых с помощью таких приложений, как Google Photos и ассистент Google. В частности, иск касается технологии группировки фото, позволяющей Google Photos распознавать повторяющиеся лица людей на фото и группировать все фотографии с ними в единый альбом. Таким образом, указывают власти штата, Google имеет возможность собирать и хранить биометрические данные людей, запечатленных на фотографиях, загруженных на платформу. Причем это касается не только пользователей, но и иных лиц, которые не имели возможности дать согласие на сбор своих данных.

Законы Техаса запрещают сбор биометрических данных для коммерческого использования без согласия пользователя, нарушителям может грозить штраф в размере 25 тыс. долларов за каждый такой случай. Власти также намерены добиваться предварительного судебного запрета на работу указанных функций приложений.

Тем временем индийский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 13,4 млрд рупий (162 млн долларов) за усиление доминирующей позиции мобильной операционной системы Android. Комиссия по конкуренции пришла к выводу, что Google усилил свою позицию на рынке за счет обязательной предустановки собственных приложений на смартфонах, в частности магазина приложений Google Play, тем самым лишив производителей девайсов возможности разрабатывать и продавать устройства, работающие на альтернативных версиях платформы Android. Кроме того, компания злоупотребила доминирующим положением в области онлайн-поиска, решил регулятор.

Помимо штрафа, индийские власти выдали компании предписания по изменению ряда действующих практик. В частности, Google должен будет разрешить пользователям смартфонов удалять приложения и устанавливать поисковик по своему выбору. Это может замедлить рост компании на втором по величине рынке смартфонов в мире, где Android занимает доминирующее положение, указывают аналитики.

Amazon, в свою очередь, может столкнуться с групповым иском в Великобритании, компанию обвинили в использовании "скрытных" алгоритмов для злоупотребления доминирующим положением на онлайн-маркетплейсе. Как утверждает юридическая компания Hausfeld, занимающаяся иском, Amazon заставил миллионы пользователей приобрести товары по более высокой цене, скрывая выгодные предложения для продвижения собственных продуктов с помощью функции Buy Box (она предполагает, что если пользователь не указывает конкретного продавца товара, добавляя продукт в корзину, заказ получает продавец с максимальным рейтингом). По оценке юридической фирмы, ущерб составил около 900 млн фунтов.

Механизм коллективных исков заработал в Великобритании в прошлом году, целый ряд исков, ожидаемо, уже подан против бигтех компаний, в том числе Meta и Alphabet (дело против последней, как и иск против Amazon, еще предстоит утвердить суду).

Тем временем в Испании антимонопольная служба открыла расследование против Booking.com. Компанию также обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением. Жалобы против агрегатора направили Испанская ассоциация гостиничных менеджеров и Региональная мадридская ассоциация гостиничного бизнеса. Они утверждают, что сервис ставит в неравные условия отели из Испании, и что практики компании препятствуют деятельности туристических онлайн-агентств и онлайн-каналов гостиничных продаж.

Антимонопольное ведомство заявило, что Booking.com мог нарушить две статьи национального антимонопольного законодательства, а также статью 102 Договора о функционировании ЕС.

Наконец, в Германии на этой неделе оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро за нарушение требований Закона о защите прав в сети. В частности, компания не предприняла мер для борьбы с нелегальным контентом и не назначила юридическое лицо в Германии для приема официальных сообщений. По заявлению Федерального управления юстиции, ему не удалось связаться с компанией Павла Дурова, расположенной в Дубае, даже несмотря на посредничество местных властей.

Ранее власти заявляли, что мессенджер стал "средством радикализации", используемым злоумышленниками для преследования политиков, врачей и ученых, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией.