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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

SpaceX запланировал на 20 октября запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX готовится запустить 20 октября на орбиту очередную группу из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает специализированный сайт Space Launch Now.

Запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX ожидается cо стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Это будет 65-й по счету с мая 2019 года вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Последний запуск был осуществлен 6 октября. На орбиту тогда также были выведены 52 интернет-спутника.

До конца октября SpaceX планирует запустить еще две группы спутников Starlink.

SpaceX запустила уже около 3,5 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет сеть Starlink доступна пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем – из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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