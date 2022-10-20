Falcon 9 стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 10:50 по времени Восточного побережья США (в 17:50) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он стал 65-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Примерно через 15 минут после запуска 54 спутника отделятся от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

С учетом нынешнего запуска SpaceX количество выведенных на орбиту спутников Starlink достигнет 3505 аппаратов. Часть из них уже вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,1 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем, первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась уже в 10-й раз, должна будет через примерно девять минут совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике примерно в 600 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет сеть Starlink доступна пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем – из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.