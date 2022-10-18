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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

КНДР произвела порядка 250 артиллерийских выстрелов в сторону буферных зон

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея произвела около 250 артиллерийских выстрелов в сторону Желтого и Японского морей, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи заявили, что КНДР произвела порядка 100 артиллерийских выстрелов в сторону Желтого моря около 22:00 (16:00 по Москве) во вторник, а также около 150 артиллерийских выстрелов в сторону Японского моря начиная с 23:00 (17:00 по Москве).

Артиллерийские выстрелы пришлись на восточную и западную буферные зоны к северу от фактической межкорейской морской границы, которая была очерчена в соответствии с Всеобъемлющим военным соглашением двух Корей, подписанным в 2018 году.

14 октября КНДР также произвела несколько сотен артиллерийских выстрелов, попавших в буферные зоны.

17 октября Южная Корея начала очередные военные учения, которые продлятся до субботы.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. КНДР с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США.

КНДР
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