КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Северокорейские военные провели пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи пока не обнародовали данные по техническим характеристикам ракеты и о ее пуске.

В последние недели КНДР активизировала проведение подобных испытаний ракет. Также Северная Корея стала регулярно проводить артиллерийские стрельбы.