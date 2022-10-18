Во Франции прошли многотысячные акции протестов против политики властей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Около 107 тысяч человек приняли участие в акциях протеста во Франции во вторник, около 13 тыс. из них прошли шествием в Париже, сообщают французские СМИ со ссылкой на МВД страны.

При этом, профсоюзное объединение "Всеобщая конфедерация труда" оценила количество участников протестов в 300 тыс. человек. Согласно ее данным, в столице на улицы вышли 70 тыс. человек.

В МВД Франции указали, что полиция задержала 15 участников демонстраций. Девять сотрудников полиции получили незначительные травмы во время столкновений с демонстрантами.

Группы участников акции протеста в Париже учинили беспорядки, разбив витрины магазины на центральных улицах столицы, сообщали французские СМИ. На месте происшествия работают стражи порядка, шесть хулиганов задержаны.

Однако, как отмечают местные СМИ, в большинстве своем массовая демонстрация проходит мирно. Шествие началось на площади Италии и, как ожидается, завершится у Дворца инвалидов.

Многотысячные акции проходят во вторник и в других французских городах. В Марселе на улицы вышли около 2 тыс. человек, в Гавре - 3,6 тыс., в Страсбурге - 1,3 тыс., в Ренне - 4,5 тыс., в Монпелье - почти 2 тыс.

Между тем, французская железнодорожная компания SNCF пообещала в среду вернуться к нормальной работе после забастовки сотрудников, в результате которой движение поездов осуществлялось со значительными перебоями.

С призывом к проведению забастовки ранее обратились несколько французских профсоюзов. В ней принимают участие, в частности энергетики, транспортники, преподаватели, работники частного сектора. Одним из требований протестующих является повышение зарплат в условиях продолжающейся инфляции.