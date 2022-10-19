Что случилось этой ночью: среда, 19 октября

В США оправдали россиянина Данченко, протесты во Франции, в Херсонской области жителей перемещают на левый берег Днепра

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Херсонской области объявил о перемещении жителей на левый берег Днепра. Он объяснил это решение "созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито".

- Американские F-16 сопровождали российские Ту-95 близ Аляски. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

- Во Франции прошли многотысячные акции протестов против политики властей. Девять сотрудников полиции получили незначительные травмы, но, в-основном, митинг проходит мирно.

- Россиянин Данченко признан в США невиновным в даче ложных показаний о компромате на Трампа. Жюри присяжных в оправдало его по обвинению в предоставлении ложных показаний ФБР

- В Ейске 137 семей вернулись в квартиры поврежденного военным самолетом дома. В 7 подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа.