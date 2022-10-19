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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Хаменеи заявил, что Ирану удалось создать "грозные беспилотники"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в среду позитивно оценил успехи создателей иранских беспилотников.

"Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными", - приводит Bloomberg высказывание Хаменеи.

Накануне военный советник Хаменеи генерал-майор вооруженных сил Ирана Яхья Рахим Сафави, выступая в военной академии в Тегеране, напомнил, что сейчас 22 страны проявляют интерес к приобретению иранских беспилотников.

Во вторник, 18 октября, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в США продолжат принимать решительные меры, чтобы помешать иранской торговле оружием, в том числе с Россией.

"Мы продолжим решительно применять все санкции США в отношении (...) иранской торговли оружием, делать так, чтобы Ирану было сложнее продавать это оружие России", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

Она отметила, что США продолжат действовать совместно с партнерами, чтобы противостоять "иранской угрозе".

Иран Али Хаменеи
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