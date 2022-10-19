Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Минобороны Израиля отказалось поставлять вооружение Украине

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Израиль не будет передавать вооружения Украине, однако может помочь ей в создании гражданской системы раннего оповещения об авиаударах. Об этом заявил послам стран ЕС глава израильского Минобороны Бени Ганц.

"Я хочу подчеркнуть, что Израиль из-за ряда рабочих моментов не будет передавать Украине системы вооружения. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках собственных ограничений, как мы и делали ранее", - приводит слова министра Times of Israel.

В миреХаменеи заявил, что Ирану удалось создать "грозные беспилотники"Читать подробнее

По его словам, Израиль ограничивается гуманитарной поддержкой, "поставками средств для спасения жизней" и защитной экипировки.

"В рамках расширенной передачи помощи и защитной экипировки, после беседы с представителями Украины, мы запросили данные, которые позволят нам помочь с созданием и поддержанием работы точной системы предупреждения о воздушных и прочих угрозах, такой, как в Израиле", - пояснил Ганц.

По сообщениям СМИ, ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявлял, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине. Он объяснил это тем, что Иран якобы начал поставки баллистических ракет для России.

Израиль Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ставки фрахта СПГ-танкеров обновили рекорд, достигнув $450 тыс. в сутки

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потеницала Японии после 40-х годов

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потеницала Японии после 40-х годов

Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 10,1% - максимума за 40 лет

Что случилось этой ночью: среда, 19 октября

Военные КНДР произвели артиллерийские удары по морским буферным зонам

NASA возобновит выходы в открытый космос с борта МКС

Россиянин Данченко признан в США невиновным в даче ложных показаний о компромате на Трампа

Россиянин Данченко признан в США невиновным в даче ложных показаний о компромате на Трампа

МАГАТЭ сообщило, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });