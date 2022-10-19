Минобороны Израиля отказалось поставлять вооружение Украине

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Израиль не будет передавать вооружения Украине, однако может помочь ей в создании гражданской системы раннего оповещения об авиаударах. Об этом заявил послам стран ЕС глава израильского Минобороны Бени Ганц.

"Я хочу подчеркнуть, что Израиль из-за ряда рабочих моментов не будет передавать Украине системы вооружения. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках собственных ограничений, как мы и делали ранее", - приводит слова министра Times of Israel.

По его словам, Израиль ограничивается гуманитарной поддержкой, "поставками средств для спасения жизней" и защитной экипировки.

"В рамках расширенной передачи помощи и защитной экипировки, после беседы с представителями Украины, мы запросили данные, которые позволят нам помочь с созданием и поддержанием работы точной системы предупреждения о воздушных и прочих угрозах, такой, как в Израиле", - пояснил Ганц.

По сообщениям СМИ, ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявлял, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине. Он объяснил это тем, что Иран якобы начал поставки баллистических ракет для России.