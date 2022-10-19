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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Два аэропорта в Норвегии приостанавливали работу из-за появления дронов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт в городе Берген в Норвегии в среду на два с половиной часа приостанавливал работу после того, как местные жители заметили беспилотник в районе воздушной гавани, сообщает Associated Press (AP).

"Мы не знаем, были ли еще беспилотники, но мы уверены, что был как минимум один", - заявил представитель полиции.

Аэропорт является вторым по величине в Норвегии, в год он обслуживает более 6 млн пассажиров. Кроме того, он расположен возле главной норвежской военно-морской базы в Хоконсверне, одной из крупнейших в северной Европе.

Полиция пока не установила подозреваемых в организации инцидента.

Кроме того, еще один беспилотник засекли в районе небольшого аэропорта в Фёрде, его работу тоже ненадолго прервали.

AP отмечает, что за последние недели поступали многочисленные сообщения о появлении беспилотников около норвежских нефтяных и газодобывающих платформ и объектов инфраструктуры. В компании Avinor сообщали, что в 2022 году в районе гражданских аэропортов беспилотники наблюдали 50 раз, а том числе 27 раз с июля.

В 2019 году таких инцидентов было 44, в 2020 году - 14, а в 2021 году - 17.

Норвегия
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