Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Военные Норвегии с 1 ноября повысят уровень боевой готовности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Норвегии с 1 ноября повышают степень боевой готовности в связи с самым высоким уровнем напряженности за последние десятилетия, объявил на пресс-конференции норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Как сообщает Aftonposten, он заявил об этом после встречи с министром обороны страны Бьорном Арильдом Грамом и командующим Вооруженными силами королевства Эйриком Кристофферсеном.

Премьер отметил, что прямой угрозы военных действий для страны нет. Тем не менее, в нынешней обстановке Норвегия сталкивается с ростом прочих угроз, разведывательными операциями и кампаниями с целью оказать влияние на политику страны.

Уровень боеготовности армии повышен на один уровень. Это означает смену приоритетных задач в пользу готовности к чрезвычайным ситуациям, а также усиление бдительности в Северном море.

Норвегия Йонас Гар Стере Минобороны Бьорн Арильд Грам Эйрик Кристофферсен Северное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Париж работает над возможностью вывоза зерна с Украины сухопутными путями

Париж работает над возможностью вывоза зерна с Украины сухопутными путями

Пашинян заявил о поддержке Арменией подхода России по проблеме Нагорного Карабаха

Пашинян заявил о поддержке Арменией подхода России по проблеме Нагорного Карабаха

Песков не прокомментировал сообщения о возможности размещения ядерного оружия в Финляндии

Турция намерена продолжить работу в рамках "зерновой сделки", несмотря на выход из нее РФ

Турция намерена продолжить работу в рамках "зерновой сделки", несмотря на выход из нее РФ

Лукашенко анонсировал свою встречу с Путиным в ближайшее время

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по военным объектам Украины из РСЗО "Смерч"

Военная операция на Украине

Мелитополь получил российский газ из ДНР

Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян и семи российских организаций

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 130

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 130

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });