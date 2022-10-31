Военные Норвегии с 1 ноября повысят уровень боевой готовности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Норвегии с 1 ноября повышают степень боевой готовности в связи с самым высоким уровнем напряженности за последние десятилетия, объявил на пресс-конференции норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Как сообщает Aftonposten, он заявил об этом после встречи с министром обороны страны Бьорном Арильдом Грамом и командующим Вооруженными силами королевства Эйриком Кристофферсеном.

Премьер отметил, что прямой угрозы военных действий для страны нет. Тем не менее, в нынешней обстановке Норвегия сталкивается с ростом прочих угроз, разведывательными операциями и кампаниями с целью оказать влияние на политику страны.

Уровень боеготовности армии повышен на один уровень. Это означает смену приоритетных задач в пользу готовности к чрезвычайным ситуациям, а также усиление бдительности в Северном море.