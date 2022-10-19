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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Первый запуск ракеты Ariane 6 намечен на конец 2023 года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Первый запуск ракеты-носителя Ariane 6 французской компании Arianespace с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется осуществить в октябре-декабре 2023 года. Об этом сообщил в среду глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер.

"На сегодняшний день, на основе текущих оценок, запуск (ракеты Ariane 6 - ИФ) запланирован на последнюю четверть 2023 года", - заявил Ашбахер на брифинге агентства.

Он отметил, что для успешного запуска в конце следующего года инженерам предстоит к началу 2023 года провести огневые испытания двигателей обеих ступеней и квалификационные испытания системы запуска.

Планируется, что в ходе первого запуска на орбиту отправятся четыре научных эксперимента массой до 12 кг. Специалисты предполагают получить ценные данные при возвращении последней ступени ракеты в атмосферу. Также на орбиту отправятся несколько кубсатов, разработанных европейскими научными и коммерческими организациями.

По данным европейского агентства, ракета будет представлена в двух вариантах – Ariane 62 и Ariane 64. Первый вариант, оснащенный двумя ускорителями, сможет выводить до 10,3 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а второй, оснащенный четырьмя ускорителями, грузы весом почти 21 тонны.

Ariane 6 ESA
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