Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Первый запуск новой европейской ракеты Ariane 6 перенесли на 2024 год

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 французской компании Arianespace с космодрома Куру во Французской Гвиане теперь планируется осуществить в 2024 году, сообщил гендиректор Arianespace Стефан Израэль.

Ранее запуск ракеты планировалось осуществить в октябре-декабре 2023 года.

"ESA (Европейское космическое агентство) ArianeGroup, Arianespace и CNES (французское космическое агентство - Национальный центр космических исследований) подтверждают, что первый запуск Ariane 6 теперь планируется на 2024 год", - написал Израэль на своей странице в соцсетях во вторник.

По его словам, в августе-сентябре специалисты проведут ряд огневых испытаний ракеты, после чего определят более точные сроки проведения первого запуска.

Планируется, что на орбиту отправятся несколько кубсатов (малых искусственных спутников - ИФ), разработанных европейскими научными и коммерческими организациями.

По данным ESA, ракета будет представлена в двух вариантах - Ariane 62 и Ariane 64. Первый вариант, оснащенный двумя ускорителями, сможет выводить до 10,3 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а второй, оснащенный четырьмя ускорителями, - грузы весом 20 т.

Arianespace Ariane 6
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 8 августа

Пандемия коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

Военные в Нигере решили не принимать делегацию ЭКОВАС

ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах

ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

На востоке США 1,1 млн домов остались без света из-за шторма, тысячи авиарейсов отменены

Польша направит дополнительно тысячу солдат на границу с Белоруссией

Польша направит дополнительно тысячу солдат на границу с Белоруссией

В Нигере ожидаются переговоры военных с представителями ЭКОВАС, ООН и Африканского союза

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });