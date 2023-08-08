Первый запуск новой европейской ракеты Ariane 6 перенесли на 2024 год

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 французской компании Arianespace с космодрома Куру во Французской Гвиане теперь планируется осуществить в 2024 году, сообщил гендиректор Arianespace Стефан Израэль.

Ранее запуск ракеты планировалось осуществить в октябре-декабре 2023 года.

"ESA (Европейское космическое агентство) ArianeGroup, Arianespace и CNES (французское космическое агентство - Национальный центр космических исследований) подтверждают, что первый запуск Ariane 6 теперь планируется на 2024 год", - написал Израэль на своей странице в соцсетях во вторник.

По его словам, в августе-сентябре специалисты проведут ряд огневых испытаний ракеты, после чего определят более точные сроки проведения первого запуска.

Планируется, что на орбиту отправятся несколько кубсатов (малых искусственных спутников - ИФ), разработанных европейскими научными и коммерческими организациями.

По данным ESA, ракета будет представлена в двух вариантах - Ariane 62 и Ariane 64. Первый вариант, оснащенный двумя ускорителями, сможет выводить до 10,3 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а второй, оснащенный четырьмя ускорителями, - грузы весом 20 т.