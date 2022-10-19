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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

США обвинили пять россиян в незаконном получении американских военных технологий

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минюст США сообщил о решении предъявить обвинение пяти россиянам и двум венесуэльцам в отмывании денег, незаконном получении американских военных технологий и в незаконных, по мнению Вашингтона, операциях с венесуэльской нефтью.

"Обвиняемые получили военные технологии у американских компаний, занимались контрабандой миллионов баррелей венесуэльской нефти и отмыли десятки миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе американского Минюста.

В списке обвиняемых фигурируют Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков, а также венесуэльцы Хуан Карлос Сото и Хуан Фернандо Серрано Понсе.

При этом министерство отмечает, что Орехов был задержан ранее в октябре в ФРГ, а Усс - в Италии по запросу США об экстрадиции.

Со своей стороны, Минфин США сообщил в среду вечером, что вводит санкции против Орехова и двух связанных с ним компаний - Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC.

США Венесуэла Юрий Орехов Артем Усс
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