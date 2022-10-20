Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал задержание в Италии своего сына Артема Усса политически мотивированным.

"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - написал Усс в четверг в своем телеграм-канале.

Артема Усса задержали в аэропорту в Италии. Власти США обвиняют его в уклонении от санкций.

Представитель МИД России в Красноярске Артём Захаров также заявил, что эта акция "носит политизированный окрас".

"Министерство иностранных дел в курсе ситуации, наше генеральное консульство также информировано. Принимаем все необходимые меры, которые предусмотрены действующим законодательством и внутренним порядком министерства", - прокомментировал Захаров ситуацию в телеграм-канале правительства региона.

Он добавил, что экстрадицию Артема Усса в США считает "безосновательной и неприемлемой".

Накануне Минюст США сообщил о решении предъявить пяти россиянам, в том числе Артему Уссу, и двум венесуэльцам обвинение в отмывании денег, незаконном получении американских военных технологий и в незаконных, по мнению Вашингтона, операциях с венесуэльской нефтью.