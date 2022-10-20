Шесть судов доставят кукурузу и горох из Украины в Турцию, КНР, Британию, Ливан и Нидерланды

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Шесть судов с 86 тыс. тонн продовольствия на борту покинули в среду украинские порты, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"19 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 85,8 тыс. тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Сухогруз Calvina (33 тыс. тонн кукурузы) направился в Роттердам, Almirante Storni перевезет в Китай 21 тыс. тонн подсолнечного шрота, сухогруз Daytona H перевезет 10,7 тыс. тонн кукурузы в Ливан, а Densa Defne - 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла в Великобританию. Еще два судна - Kubrosli Y (11 тыс. тонн гороха) и Kemal Kuru (3 тыс. тонн семян подсолнечника) - направились в Турцию.

"По состоянию на 19 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 946 165 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 730 судов - 370 на прибытие в украинские порты и 360 на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.