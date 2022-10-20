Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Шесть судов доставят кукурузу и горох из Украины в Турцию, КНР, Британию, Ливан и Нидерланды

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Шесть судов с 86 тыс. тонн продовольствия на борту покинули в среду украинские порты, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"19 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 85,8 тыс. тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Сухогруз Calvina (33 тыс. тонн кукурузы) направился в Роттердам, Almirante Storni перевезет в Китай 21 тыс. тонн подсолнечного шрота, сухогруз Daytona H перевезет 10,7 тыс. тонн кукурузы в Ливан, а Densa Defne - 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла в Великобританию. Еще два судна - Kubrosli Y (11 тыс. тонн гороха) и Kemal Kuru (3 тыс. тонн семян подсолнечника) - направились в Турцию.

"По состоянию на 19 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 946 165 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 730 судов - 370 на прибытие в украинские порты и 360 на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еврокомиссия объявила о гуманитарной помощи Украине в связи с приближающейся зимой

США обвинили пять россиян в незаконном получении американских военных технологий

США обвинили пять россиян в незаконном получении американских военных технологий

Вслед за главой Минфина в отставку ушла глава МВД Великобритании

Вслед за главой Минфина в отставку ушла глава МВД Великобритании

В Запорожской области отменят культмассовые мероприятия и усилят меры безопасности

Запасы нефти в США снизились на 1,72 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 1,72 млн баррелей за неделю

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Ставки фрахта СПГ-танкеров обновили рекорд, достигнув $450 тыс. в сутки

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });