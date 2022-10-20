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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

ЕС ввел антииранские санкции за предполагаемые поставки дронов России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил в четверг по письменной процедуре санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников, которые, предположительно, нанесли удары по Украине, сообщило в твиттере председательство Чехии в совете.

"Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в "Официальном журнале" (Европейского союза)", - говорится в сообщении.

Также в твиттере чешского председательства отмечается, что "государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставку дронов".

Накануне высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам в Брюсселе, что санкции в связи с поставкой иранских беспилотников, по его утверждению - России, будут приняты еще до саммита ЕС, открывающегося в четверг.

Отвечая на вопросы, он утверждал, что ЕС располагает для этого достаточными доказательствами.

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.

ЕС Иран
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