В ЕС планируют ввести санкции против Ирана за беспилотники

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о предполагаемом использовании Россией на Украине беспилотников иранского производства войдет в дискуссию европейских лидеров на саммите ЕС 20-21 октября, сообщил в среду журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Что касается санкций против Ирана, то мы надеемся, что они будут утверждены до Европейского совета", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их на условии анонимности в Брюсселе в среду с повесткой саммита и отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Ирана за беспилотники.

Он назвал "серьезным развитием" эту ситуацию вокруг иранских БПЛА.

На вопрос, почему еще в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель демонстрировал неуверенность, что касается введения санкций за иранские дроны, ссылаясь на недостаток доказательств, а к четвергу в Брюсселе уже ждут соответствующего решения, функционер ЕС ответил: "Есть больше доказательств причастности иранского режима".

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.