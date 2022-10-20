Глава ВМС США предположил, что Китай нападет на Тайвань еще до 2024 года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Военные Китая могут предпринять силовую акцию против властей Тайваня еще до 2024 года. Об этом сообщает в четверг The Financial Times со ссылкой на командующего ВМС США адмирала Майкла Гилдея.

"На фоне роста беспокойства Вашингтона относительно угрозы против Тайваня глава ВМС США предупредил, что американским военным надо готовиться к возможности китайского вторжения на Тайвань в период до 2024 года", - отмечает газета.

"По моему мнению, такая возможность будет в 2022 году или теоретически в 2023 году. Я вовсе не паникер, (...) но это не такая проблема, которая может исчезнуть по нашему желанию", - заявил накануне адмирал.

The Financial Times напоминает, что ранее глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон утверждал, будто китайские военные могут начать операцию против Тайваня до 2027 года.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

В минувшее воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин заявил на ХХ съезде Коммунистической партии Китая, что Пекин не намерен объявлять об отказе от возможности при необходимости применить силу против Тайваня. В свою очередь накануне "на полях" XX съезда министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что вооруженным силам Китая нужно сохранять бдительность и обучаться на фоне ухудшения ситуации с национальной безопасностью.

Между тем США на различных уровнях заявляют о том, что привержены проведению политики "одного Китая". Однако, напоминает The Financial Times, конгресс США вскоре должен проголосовать по законопроекту, предусматривающему финансирование поставок оружия Тайваню на сумму в $10 млрд в течение предстоящих пяти лет. Издание поясняет, что речь идет о прецеденте с подобным финансированием, поскольку Тайбэй ранее платил за поставки американских вооружений.