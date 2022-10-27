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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Блинкен заявил, что Китай принял решение об изменении статус-кво по тайваньской проблеме

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай принял решение об изменении статус-кво по тайваньской проблеме.

"Правительства в Пекине решило, что этот статус-кво больше неприемлем, что они хотели ускорить процесс, с помощью которого будут добиваться воссоединения (Тайваня с материком - ИФ)", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

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По словам Блинкена, Пекин будет усиливать давление на Тайвань, прибегать к "принуждению, усложнению жизни на Тайване различными способами (...), а если это не сработает, то могут применить силу для достижения своих целей".

"Это то, что коренным образом изменилось, и мы видели, как это проявилось в действиях, предпринятых Китаем, в том числе в ходе различных военных маневров в Тайваньском проливе, развертывания сил и так далее", - заявил он.

Госсекретарь отметил, что "это должно беспокоить не только Соединенные Штаты, но и страны как в регионе, так и во всем мире", поскольку 50% контейнеровозов ежедневно проходят через Тайваньский пролив, и "последствия кризиса в проливе были бы значительными для мировой экономики".

По его утверждению, США не ищут конфликтов и холодной войны, не пытаются сдерживать Китай. Однако они "в равной степени готовы защищать свои интересы, свои ценности".

Блинкен, тем не менее, подчеркнул: "Не может и не должно быть односторонних изменений статус-кво, особенно с помощью силы, и мы неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Это сильный, основополагающий интерес Соединенных Штатов, и мы полны решимости его отстаивать".

Китай США Тайваньский пролив Тайвань
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