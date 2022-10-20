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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Эстония ужесточит правила перевозки грузов через границу с РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Эстония ужесточает правила перевозки через границу с Россией бытовой техники, предметов одежды, табачных изделий, химвеществ и средств личной гигиены, товаров высоких технологий и двойного назначения. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в налогово-таможенном департаменте республики.

Ограничения на ввоз и вывоз в страны ЕС дополняют прежние находящиеся под запретом списки товаров, и основаны на вступившем в силу 7 октября восьмом пакете санкций в отношении России.

"Сотрудники таможни проработали списки запрещенных товаров и их составляющих и в течение двух недель внедрили новый список в работу. Пристальное внимание таможенников обращено на товары, подпадающие под санкции, и пока проблем с новым списком не возникало", - сказал руководитель Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.

По его словам, в новый пакет санкций включены товары, на которые ранее не распространялось ограничение. Это касается, например, предметов личной гигиены, мыла, средств по уходу за кожей, для гигиены полости рта, рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин и девочек.

Переходный период для товаров, перевозимых на основании договоров, будет действовать до 8 января 2023 года в случаях предоставления договоров, заключенных до 7 октября 2022 года.

Эстония РФ
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