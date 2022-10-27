Эстония досрочно прекратит импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло постановление, по которому прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного Евросоюзом переходного периода и вводится запрет на его ввоз с 5 декабря.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на постановление о закупке, ввозе и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России.

"С 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью прекращен", - говорил ранее журналистам глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Евросоюз ввел до февраля 2023 года постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов. Министр отмечал, что благодаря соседству с Россией и близко расположенными портами экспорт этой продукции в Эстонию продолжается, но призывал с этим покончить как можно скорее. Он даже не исключал, что республика на общеевропейском уровне инициирует сокращение переходного периода.

МИД Эстонии ранее направил в Еврокомиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.