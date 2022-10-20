В Молдавии задержали восемь оппозиционеров по обвинению в финансировании акций протеста

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Восемь человек из числа активистов оппозиционной партии "Шор" задержаны в Молдавии по обвинению в незаконном финансировании акций протеста, сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.

"Процессуальные действия типа прослушивания телефонных переговоров, аудио и видеозаписи велись правоохранительными органами уже несколько месяцев с целью накопления доказательной базы", - сказала прокурор на брифинге в четверг.

Также, по ее словам, задержанные подозреваются в подкупе участников протестов в Кишиневе. Так, по данным прокурора, в четверг утром один из участников схемы выехал на север Молдавии с целью раздачи денег руководителям территориальных организаций партии "Шор", которые, как заявила Драгалин, платили участникам проходящих в Кишиневе акций протеста.

"Через два часа при передаче денег он был взят с поличным. Три совместных бригады из разных правоохранительных ведомств провели 55 обысков по всей стране и изъяли 20 черных пакетов с белой этикеткой с названием районов. В них было 3,5 млн леев (около $180 тыс.)", - сказала прокурор.

"Людям платили и за участие в протесте, а также оплачивались расходы на доставку. Законность этих действий расследуется прокурорами", - заявила Драгалин.

Протесты в Молдавии

Протесты в Молдавии начались 18 сентября. В сквере перед парламентом был установлен палаточный городок с примерно 200 двухместными палатками. Протестующие выдвигают социальные требования, а также добиваются отставки президента, правительства и роспуска парламента.

16 октября в ходе акции протеста ее участники установили палатки на проезжей части бульвара Штефана чел Маре, заблокировав движение транспорта в центре Кишинева. Вечером того же дня полицейские демонтировали эти палатки, а также весь палаточный городок, развернутый перед зданием парламента и на тротуаре у здания администрации президента. Протестующие не оказывали сопротивления, демонтаж палаток занял менее получаса.

Также в минувшее воскресенье участники акций протеста в Кишиневе заявили об учреждении "Комитета национального спасения". С предложением по этому поводу по скайпу выступил лидер партии "Шор", беглый олигарх Илан Шор, который скрывается в Израиле от молдавского правосудия.

В состав комитате вошли сам Шор, его коллега по партии Марина Таубер, которая находится под домашним арестом, депутат-коммунист Константин Старыш, председатель Оргеевского района Дину Цуркану, лидер партии PACE ("Строим Европу дома"), скрывающийся в Лондоне от молдавского правосудия, бывший заместитель Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, мэр коммуны Пятра Раду Бушилэ и глава партии "Возрождение" Сергей Мишин.