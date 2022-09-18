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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Протестующие в Кишиневе установили палатки у здания парламента

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Молдавии участники акции оппозиции, организованной партией "Шор", установили в Кишиневе перед зданием парламента несколько палаток, заявив, что палаточный городок будет стоять до выполнения требований протестующих.

В завершение митинга они приняли резолюцию, в которой они потребовали отставки президента Майи Санду, отставки правительства во главе с Натальей Гаврилицей, роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов.

Самая массовая за последние несколько лет акция протеста прошла в воскресенье в Кишиневе без эксцессов. По оценкам организаторов, в ней приняло участие от "нескольких десятков тысяч" до "более чем пятидесяти тысяч человек". Полиция обеспечивала общественный порядок, но в действия манифестантов не вмешивалась.

Акция была организована партией "Шор", а на митинге выступил по скайпу лидер партии, депутат Илан Шор. Уже более трех лет он скрывается в Израиле. Суд первой инстанции приговорил его к 7,5 годам заключения за участие в "банковском мошенничестве", когда из молдавских банков было украдено около $1 млрд. Его дело рассматривается Апелляционной палатой.

Со своей стороны, вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в связи с акцией оппозиции призвал сограждан к единству и сплоченности, чтобы освободить страну от коррупции и призвать коррупционеров к ответственности.

Президент Молдавии Майя Санду находится в зарубежной поездке. Она принимает участие в церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Затем он отправится в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. На обратном пути она совершит визит в Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцем.

Молдавия
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