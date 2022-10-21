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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Эрдоган намерен в ближайшие дни провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает на проведение телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

"В ближайшие дни по итогам телефонных переговоров (с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским) поймем, насколько далеко мы сможем продвинуться", - сказал он в пятницу в беседе с турецкими журналистами.

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Эрдоган отметил, что по итогам последнего общения с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной.

Кроме того, он сообщил, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса", - сказал Эрдоган.

"Мы не теряем надежды на мир", - подчеркнул президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Владимир Зеленский
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