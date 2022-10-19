Путин заявил об отказе Киева от любых предложений о переговорах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Киевский режим отвергает любые предложения о переговорах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конституционные законы о принятии в состав РФ четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди", - сказал Путин на заседании Совбеза, которое прошло в режиме видео-конференц-связи в среду.