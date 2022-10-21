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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Власти ЕС заявили о планах начать сотрудничество с Китаем по глобальным темам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что главной целью "стратегических дебатов" европейских лидеров по Китаю в пятницу была подготовка позиции Евросоюза к саммиту ЕС - АСЕАН, который состоится 14 декабря в Брюсселе.

"Мы всегда должны быть тверды и внимательны, чтобы защищать (в отношениях с Китаем) наши принципы, которым мы глубоко привержены: демократию и фундаментальные свободы", - заявил глава Европейского совета на пресс-конференции по завершению двухдневного саммита Европейского союза, на котором отношения с Китаем были одной из центральных тем повестки дня.

Вторым важным для ЕС аспектом Мишель назвал цель добиваться "больше взаимности, больше равновесия, особенно в экономических отношениях между Китаем и Европейским союзом". "Это работа, которую мы должны вести по всем темам, и мы будем решительно настроены продвигаться на этом направлении", - продолжил председатель Евросовета.

"И, в-третьих, мы также считаем, что надо начать сотрудничество с Китаем по глобальным темам: климатическим изменениям, проблематике здравоохранения, например, которые представляются очевидными", - сообщил Мишель.

Вместе с тем он отметил, что дебаты показали явную волю Европейского совета не проявлять наивности по отношению к Пекину. У Евросоюза есть своя собственная модель, которую он хотел бы выстроить в этих отношениях, сказал Мишель.

ЕС Китай Шарль Мишель
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