Лидер палаты общин Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Лидер палаты общин Пенни Мордонт объявила о намерении участвовать в выборах лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании.

"Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра - чтобы объединить страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы", - написала Мордонт в соцсетях.

Теперь для участия в выборах Мордонт необходимо набрать 100 номинаций от депутатов-консерваторов до 14:00 (16:00 мск) понедельника. На данный момент ее открыто поддержали всего 16 человек. При этом бывший глава Минфина Риши Сунак и бывший премьер-министр Борис Джонсон, которые еще не объявляли о желании участвовать в выборах, уже получили по 63 и 36 номинаций соответственно.

На прошлых выборах лидера партии Мордонт заняла третье место, уступив Сунаку и Лиз Трасс.

В четверг премьер-министр Великобритании Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.