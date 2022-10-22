Джонсон вернулся из отпуска на фоне слухов о планах вновь баллотироваться в премьеры

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бывший лидер Консервативной партии Британии и экс-премьер Борис Джонсон прибыл в Лондон из Доминиканской республики, где он проводил отпуск с семьей, передает в субботу Sky News.

Самолет с Джонсоном приземлился в субботу в лондонском аэропорту Гэтвик.

Член парламента от Консервативной партии Джеймс Даддридж накануне рассказал телеканалу Sky News, что Джонсон планирует принять участие в гонке за лидерство. Для участия в выборах Джонсону необходимо набрать 100 номинаций от депутатов-консерваторов до 14:00 (16:00 по Москве) понедельника.

Между тем, бывший министр внутренних дел Прити Пател заявила, что поддерживает Джонсона, потому что у него "внушающий доверие послужной список" правильных решений на посту премьера.

В настоящее время 100 номинаций уже набрал бывший глава Минфина Риши Сунак.

В минувший четверг премьер-министр Великобритании Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов. До нее партией руководил Джонсон.