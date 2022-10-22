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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Токаев заявил, что Казахстан не пойдет по пути политизации языкового вопроса

Токаев заявил, что Казахстан не пойдет по пути политизации языкового вопроса
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что языковой вопрос и межэтнические отношения недопустимо превращать в политический инструмент.

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"Как я недавно говорил, родной язык - залог единства, другие языки - залог благополучной жизни. Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения - это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент", - сказал Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в честь Дня Республики.

"Политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых соседних государствах. Это не наш путь", - заявил президент.

Он подчеркнул, что государственный язык является "символом, объединяющим казахстанцев".

"Казахский язык всегда будет государственным языком. Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена", - подытожил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан
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