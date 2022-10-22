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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

На складе Минобороны Узбекистана на западе страны произошел взрыв

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области (запад страны - ИФ), жертв и пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба оборонного ведомства республики.

По данным пресс-службы, возникший после взрыва пожар потушен, начато проведение расследования причин произошедшего.

Ранее в социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно яркую вспышку, а через несколько секунд - сильный звук и ударную волну. На улице закачались деревья, окна и двери открылись, стёкла в близлежащих от склада зданиях выбиты, разрушены некоторые конструкции.

Узбекистан Сырдарьинская область
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