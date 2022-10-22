В Узбекистане сообщили о 16 пострадавших в результате взрыва на складе Минобороны

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На западе Узбекистана в результате взрыва на складе министерства обороны пострадали 16 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Как говорится в сообщении, всем оказана первая медицинская помощь, четверо госпитализированы.

По данным ведомства, среди пострадавших нет тяжело раненных.

22 октября в 4:55 (2:55 по Москве) на складе Минобороны в населенном пункте Малик в Сырдарьинской области произошел взрыв. По данным МЧС Узбекистана, в близлежащих от склада зданиях выбиты стекла, повреждены некоторые легкие конструкции. Возникший после взрыва пожар потушен, ведется расследование причин произошедшего.