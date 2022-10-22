Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

В Узбекистане сообщили о 16 пострадавших в результате взрыва на складе Минобороны

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На западе Узбекистана в результате взрыва на складе министерства обороны пострадали 16 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Как говорится в сообщении, всем оказана первая медицинская помощь, четверо госпитализированы.

По данным ведомства, среди пострадавших нет тяжело раненных.

22 октября в 4:55 (2:55 по Москве) на складе Минобороны в населенном пункте Малик в Сырдарьинской области произошел взрыв. По данным МЧС Узбекистана, в близлежащих от склада зданиях выбиты стекла, повреждены некоторые легкие конструкции. Возникший после взрыва пожар потушен, ведется расследование причин произошедшего.

Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао покинул съезд компартии Китая до закрытия

Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао покинул съезд компартии Китая до закрытия

Итальянское правительство во главе с Мелони приняло присягу

В КНР завершил работу XX съезд Коммунистической партии

В КНР завершил работу XX съезд Коммунистической партии

На складе Минобороны Узбекистана на западе страны произошел взрыв

Токаев заявил, что Казахстан не пойдет по пути политизации языкового вопроса

Токаев заявил, что Казахстан не пойдет по пути политизации языкового вопроса

Что случилось этой ночью: суббота, 22 октября

Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера

Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера

FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах

Что произошло за день: пятница, 21 октября

Лидер палаты общин Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера

Лидер палаты общин Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });