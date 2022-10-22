Индийская ракета LVM3 стартовала на орбиту с 36 спутниками связи OneWeb

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель LVM3 в субботу стартовала на орбиту с 36 спутниками связи для пополнения группировки британской компании OneWeb, трансляцию запуска ведет Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск был осуществлен 23 октября в 00:07 по местному времени (22 октября, в 21:37 по московскому времени) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Спутники планируется вывести на орбиту высотой 601 км в рамках контракта, заключенного в апреле между OneWeb и коммерческим подразделением ISRO NewSpace India.

По данным OneWeb, аппараты войдут в группировку на низкой околоземной орбите, в составе которой в данный момент насчитывается 428 спутников. Итоговая численность группировки должна составить 648 аппаратов.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Ранее группировка пополнялась с помощью российских ракет "Союз", которые запускали с космодрома Куру во Французской Гвиане. Однако после введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков "Союзов" и отзыве с космодрома специалистов из РФ.

4 марта Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. Причиной такого решения он назвал то, что "компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО".

Помимо индийских ракет, орбитальную группировку будут пополнять ракеты двух других частных аэрокосмических компаний - американской SpaceX, соглашение с которой было подписано в марте, и французской Arianespace, договор с которой был заключен в сентябре.