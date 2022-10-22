Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Индийская ракета LVM3 стартовала на орбиту с 36 спутниками связи OneWeb

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель LVM3 в субботу стартовала на орбиту с 36 спутниками связи для пополнения группировки британской компании OneWeb, трансляцию запуска ведет Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск был осуществлен 23 октября в 00:07 по местному времени (22 октября, в 21:37 по московскому времени) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Спутники планируется вывести на орбиту высотой 601 км в рамках контракта, заключенного в апреле между OneWeb и коммерческим подразделением ISRO NewSpace India.

По данным OneWeb, аппараты войдут в группировку на низкой околоземной орбите, в составе которой в данный момент насчитывается 428 спутников. Итоговая численность группировки должна составить 648 аппаратов.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Ранее группировка пополнялась с помощью российских ракет "Союз", которые запускали с космодрома Куру во Французской Гвиане. Однако после введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков "Союзов" и отзыве с космодрома специалистов из РФ.

4 марта Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. Причиной такого решения он назвал то, что "компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО".

Помимо индийских ракет, орбитальную группировку будут пополнять ракеты двух других частных аэрокосмических компаний - американской SpaceX, соглашение с которой было подписано в марте, и французской Arianespace, договор с которой был заключен в сентябре.

OneWeb LVM3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 22 октября

Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, необходимую для участия в выборах

Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, необходимую для участия в выборах

Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао покинул съезд компартии Китая до его закрытия

Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао покинул съезд компартии Китая до его закрытия

Итальянское правительство во главе с Мелони приняло присягу

В КНР завершил работу XX съезд Коммунистической партии

В КНР завершил работу XX съезд Коммунистической партии

На складе Минобороны Узбекистана на западе страны произошел взрыв

Токаев заявил, что Казахстан не пойдет по пути политизации языкового вопроса

Токаев заявил, что Казахстан не пойдет по пути политизации языкового вопроса

Что случилось этой ночью: суббота, 22 октября

Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера

Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера

FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });